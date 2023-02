EZB-Ratsmitglied Visco: Zinserhöhungen bis Inflationsziel erreicht ist

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Ignazio Visco so weit anheben, wie das zum Erreichen ihres Inflationsziels von 2 Prozent nötig ist.

"Unser Ziel ist es, mittelfristig zu einer Inflationsrate von 2 Prozent zurückzukehren. Wenn wir restriktiver sein müssen, werden wir restriktiver sein", sagte Visco Bloomberg TV. Die EZB kann Visco zufolge nicht sagen, ob ihr Zinserhöhungszyklus bei "3,50 Prozent, 3,25 Prozent oder 3,75 Prozent" enden wird. Visco gilt als ausgesprochene "Taube".

Die Aussage des EZB-Rats, dass die Zinsen weiter "signifikant" erhöht werden müssten, interpretiert der Gouverneur der Banca d'Italia nach eigenen Worten nicht als Zinserhöhung von 50 Basispunkten, sondern als "entschlossene" Zinserhöhung.

Visco zufolge will die EZB sichergehen, dass die Kerninflation nicht auf ihrem aktuellen Niveau bleibt. In diesem Zusammenhang müsse die EZB genau die "engen Arbeitsmärkte" in einigen Teilen des Euroraums genau beobachten. Die "graduelle" Verringerung der EZB-Bilanzsumme sei notwendig.

FRANKFURT (Dow Jones)