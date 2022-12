EZB-Zinsentscheid: "Falken" wollten angeblich noch stärkere Zinsanhebung

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf vier namentlich nicht genannte Quellen berichtet, bot EZB-Präsidentin Christine Lagarde als Kompromiss an, weitere Zinsanhebungen um 50 Basispunkte in Aussicht zu stellen, was schließlich auch beschlossen wurde.

Nach Aussage von zwei der zitierten Quellen können die Zinsen demnach sogar noch drei Mal um diesen Betrag angehoben werden. Allerdings sei "ein halbes Dutzend" der 25 EZB-Ratsmitglieder auch dann noch "skeptisch" geblieben. Der Beschluss zur Verringerung der Anleihebestände sei dagegen leichter durchgegangen, wobei eine Verringerung der APP-Bestände um 15 bis 20 Milliarden Euro monatlich ab März oder April 2023 diskutiert wurde.

FRANKFURT (Dow Jones)