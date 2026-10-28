Fed legt Zinspause ein: Was Anleger jetzt wissen müssen

Nach der ersten Zinserhöhung seit 2023 stand für die US-Notenbank am Mittwoch der nächste Leitzinsentscheid an. So ist er ausgefallen.

Fed belässt den Leitzins nach Septembererhöhung bei 3,75 bis 4,00 Prozent

Inflation entfernt sich zunehmend vom Fed-Ziel und erhöht den Druck auf die Notenbank

Anleger blicken auf Warshs Signale für eine mögliche Zinserhöhung im Dezember

Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins bei ihrer vierten Sitzung unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh unverändert gelassen und damit die Erwartung der allermeisten Anleger erfüllt. Die Zinsspanne bleibt damit bei 3,75 bis 4,00 Prozent.

Die Pause folgt auf einen Kurswechsel der Fed. Im September hatte der Offenmarktausschuss FOMC den Leitzins einstimmig um 25 Basispunkte angehoben, die erste Erhöhung seit 2023. Davor hatten die Währungshüter die Zinsen rund neun Monate lang bei 3,50 bis 3,75 Prozent gehalten, nachdem sie 2025 dreimal gesenkt hatten.

Dass die Fed nun innehält, galt vor der Sitzung als weitgehend ausgemacht. Am Terminmarkt lag die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Anhebung am Dienstag nur noch bei rund zehn Prozent. Auch unter Volkswirten herrschte seltene Einigkeit: In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters vom 16. bis 20. Oktober hatten 94 von 100 befragten Ökonomen mit einer Pause gerechnet.

Warum die Fed im Oktober nicht nachlegt

Den Weg für die abwartende Haltung hatten Signale aus der Führungsriege der Notenbank geebnet. Wie CNBC berichtete, ließen Vizechef Philip Jefferson und der Präsident der New York Fed, John Williams, in ihren Reden wenig Dringlichkeit für einen weiteren Zinsschritt erkennen. Zudem hatten die Notenbanker im September im Mittel nur noch eine weitere Anhebung für das laufende Jahr eingeplant, was Raum ließ, im Oktober abzuwarten.

Brett Ryan, US-Ökonom der Deutschen Bank, beschrieb das Kalkül in einer Kundennotiz, aus der CNBC zitierte: Das Auslassen des Oktobers verschaffe den Notenbankern mehr Zeit, die Trends in den Daten zu bewerten. Genau diese Daten sprechen allerdings eher gegen Geduld.

Inflation entfernt sich weiter vom Fed-Ziel

Die Teuerung hat sich seit der Septembersitzung beschleunigt. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums stiegen die Verbraucherpreise im September im Jahresvergleich um 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im August. Zum Vormonat legten sie um 0,6 Prozent zu. Die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel kletterte von 2,4 auf 2,6 Prozent und fiel damit höher aus als von Ökonomen erwartet. Die Inflation entfernt sich damit zunehmend vom Zielwert der Fed von zwei Prozent.

Treiber bleibt vor allem die Energie. Benzin verteuerte sich allein im September um gut neun Prozent und war damit für mehr als die Hälfte des monatlichen Preisanstiegs verantwortlich, wie wie die Statistikbehörde BLS mitteilte. Binnen Jahresfrist liegt der Benzinpreis rund ein Drittel höher. Hintergrund sind die infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Ölpreise. Ökonomen verweisen zudem auf Zölle, den Bau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz und eine kräftige Nachfrage etwa bei Reisen.

Für die Notenbank wird die Lage dadurch zum Balanceakt, denn sie soll Preisstabilität und maximale Beschäftigung zugleich sichern. Höhere Zinsen bremsen über teurere Kredite die Nachfrage, beseitigen aber nicht unmittelbar die Ursache eines Preisschubs, der vom Ölmarkt ausgeht. Eine zu straffe Geldpolitik könnte zudem den Arbeitsmarkt unnötig belasten.

Warsh will sich nicht in die Karten schauen lassen

Warsh selbst hat seine Messlatte klar formuliert. Beim Notenbanktreffen in Jackson Hole im August sagte er: „Wir müssen davon überzeugt sein, dass sich die Kerninflation eindeutig und mit ausreichender Geschwindigkeit unserem Ziel annähert. Andernfalls haben wir noch einiges zu tun.“ Wenige Wochen später folgte die Zinserhöhung im September.

Zugleich bricht Warsh mit einer Gepflogenheit seiner Vorgänger. Er lehnt die sogenannte Forward Guidance, also Vorabsignale zum künftigen Zinspfad, weitgehend ab und will, dass sich die Märkte stärker an den eingehenden Daten orientieren. Für Anleger wird damit jede Pressekonferenz zu einem Termin mit Überraschungspotenzial.

Märkte richten Blick auf weiteren Zinspfad: Zinserhöhung im Dezember weitgehend eingepreist

Umso genauer achten die Finanzmärkte nun auf jede Andeutung zum Dezember. Am Terminmarkt war eine Anhebung bei der Sitzung am 9. Dezember vor dem Entscheid mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 80 Prozent eingepreist. Noch deutlicher fällt das Bild unter Ökonomen aus: Alle 100 Teilnehmer der Reuters-Umfrage rechnen mit einem Zinsschritt im Dezember, im September war es noch weniger als die Hälfte gewesen. Knapp 60 Prozent sehen den Leitzins im Hochpunkt bei 4,00 bis 4,25 Prozent.

Manche Fachleute halten selbst das für zu optimistisch. „Die Risiken gehen in Richtung einer Fed, die die Zinsen letztlich stärker anheben muss, als wir erwarten“, zitiert Reuters Michael Gapen, US-Chefvolkswirt von Morgan Stanley. Den Mittelwerten der Umfrage zufolge dürfte der von der Fed bevorzugte Preisindex PCE erst 2028 wieder das Inflationsziel erreichen.

Wie empfindlich die Anleger auf den Zinsausblick reagieren, zeigte sich am Anleihemarkt. Die Renditen länger laufender US-Staatsanleihen waren am 7. Oktober auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten gestiegen, ehe sie um knapp 25 Basispunkte nachgaben, als die Aussicht auf eine Zinserhöhung im Oktober schwand.

Zinspause kurz vor den Zwischenwahlen

Brisant ist der Zeitpunkt auch politisch, denn am 3. November wählen die Bürger der Vereinigten Staaten ihren Kongress neu. US-Präsident Donald Trump , der Warsh selbst an die Spitze der Notenbank berufen hatte, fordert seit Langem niedrigere Zinsen. Über die Geldpolitik entscheidet allerdings nicht der Fed-Chef allein, sondern das gesamte FOMC.

Für Sparer bleibt zunächst alles beim Alten

Für Sparer hat die Entscheidung zunächst kaum unmittelbare Auswirkungen. Die Konditionen für Tagesgeld und Festgeld dürften sich durch die Zinspause kurzfristig nur begrenzt verändern.

Sollte die Fed den Leitzins bei einer späteren Sitzung anheben, könnten sich die Marktbedingungen für Einlagenzinsen entsprechend verändern. Für deutsche Sparer ist allerdings vor allem die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und die Entwicklung der europäischen Marktzinsen entscheidend.

EZB hat Zinsen zuletzt angehoben

Die Frankfurter Währungshüter haben die Zinswende ebenfalls vollzogen. Nach einer ersten Anhebung im Juni erhöhte der EZB-Rat am 10. September die drei Leitzinsen um jeweils weitere 25 Basispunkte, der Einlagensatz liegt seither bei 2,50 Prozent. Die EZB begründete den Schritt unter anderem mit dem anhaltenden Inflationsdruck infolge des Konflikts im Nahen Osten und erwartet für 2026 eine durchschnittliche Inflation von 3,0 Prozent im Euroraum. Am Geldmarkt gilt eine Pause im Oktober als wahrscheinlich.

Bei der Fed rückt nach der Oktoberpause die Sitzung am 9. Dezember in den Mittelpunkt, zu der die Notenbank auch neue Projektionen vorlegt. Bis dahin liefern die Inflations- und Arbeitsmarktdaten für Oktober die entscheidenden Hinweise darauf, ob Warsh und seine Kollegen die Zinsen zum Jahresende ein weiteres Mal anheben.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.at