Britische Pfund - Euro

1,1342
 EUR
-0,0029
-0,25 %
EUR - GBP
31.10.2025 08:26:35

Finland HICP Inflation Slows To 1.5% In October

(RTTNews) - Finland's EU measure of inflation moderated in October to the lowest level in eight months, flash data from Statistics Finland showed on Friday.

The harmonized index of consumer prices, or HICP, rose 1.5 percent year-over-year in October, slower than the prior month's 2.2 percent increase.

Transport costs were 0.58 percent less expensive compared to last year, and inflation based on housing and utilities softened to 0.37 percent from 2.95 percent. The annual price growth in food and non-alcoholic beverages also moderated to 2.2 percent from 2.6 percent.

On a monthly basis, the HICP remained flat in October, following a 0.5 percent rise in September.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:43 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:49 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
14:44 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

