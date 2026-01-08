Britische Pfund - Euro

1,1524
 EUR
-0,0002
-0,01 %
08.01.2026 15:11:43

Finland Trade Deficit Widens In November

(RTTNews) - Finland's trade surplus increased in November from a year ago as imports grew amid a fall in exports, preliminary figures from the Finnish Customs showed on Thursday.

The trade deficit rose to EUR 295 million in November from EUR 5.0 million in the same month last year.

The value of exports dropped 1.8 percent year-on-year in November, while imports grew by 2.9 percent.

Shipments to the EU countries declined 4.0 percent in November, and imports from those countries slid by 1.7 percent. Exports to countries outside the EU rose by 1.1 percent, and imports from those countries advanced by 9.7 percent.

19:16 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
