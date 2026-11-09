Britische Pfund - Euro

1,1988
 EUR
0,0006
0,05 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
EUR/GBP
>
09.11.2026 10:11:06

Finland Trade Gap Widens In September

(RTTNews) - Finland's foreign trade deficit increased in September from a year ago as imports grew faster than exports, preliminary figures from Finnish Customs showed on Monday.

The trade deficit rose to EUR 1.2 billion in September from EUR 0.6 billion in the corresponding month last year.

The value of exports climbed 6.5 percent annually in September, and imports were 15.1 percent higher. Exports of industrial machinery and equipment grew 18.0 percent, while that of energy products plunged by 40.0 percent.

The value of exports to EU countries declined 0.8 percent, and those to non-EU countries advanced by 18.0 percent.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen