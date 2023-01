Frankreichs Notenbankchef erwart Höhepunkt der EZB-Zinsen im Sommer

"Es wäre erstrebenswert, den richtigen 'Abschluss-Zins' bis zum kommenden Sommer zu erreichen", sagte er in einer am Donnerstag veröffentlichten Neujahrsansprache. Es sei jedoch zu früh, um zu sagen, in welcher Höhe. "Wir müssen pragmatisch sein und uns von den vorliegenden Daten, einschließlich der Kern-Inflation, leiten lassen, ohne einen Fetischismus für allzu mechanische Erhöhungen." Die EZB hatte zuletzt beschlossen, bei ihrem Zinserhöhungskurs den Fuß etwas vom Gas zu nehmen. Der Leitzins liegt bei 2,50 Prozent.

Paris (Reuters)