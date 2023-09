Frankreichs Notenbankchef Villeroy signalisiert stabile Zinsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Notenbankchef Frankreichs, Francois Villeroy de Galhau, geht für längere Zeit von stabilen Zinsen im Euroraum aus. "Wenn wir die Situation heute betrachten, denken wir, dass das ein gutes Niveau ist", sagte Villeroy de Galhau dem französischen Fernsehsender BFM TV am Dienstag. Die EZB gehe zwar pragmatisch vor und schaue, wie sich die Inflation entwickle. Es sei aber wichtiger, geduldig und beharrlich zu sein. "Wir haben die richtige Dosis, aber wir müssen das Medikament ausreichend lange einnehmen, dann werden wir eine Verlangsamung der Inflation erleben."

In der vergangenen Woche hatte der EZB-Rat, dem der Franzose angehört, die Leitzinsen für den Euroraum das zehnte Mal in Folge angehoben und die Möglichkeit in Aussicht gestellt, dass der Zinshöhepunkt erreicht sein könnte.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde äußerte aber auf Rückfrage, sie könne nicht sagen, ob der Zinsgipfel erreicht sei. Villeroy de Galhau sprach jetzt dagegen von einem "Plateau". Wie lange dieses Plateau Bestand habe, dazu werde er nichts sagen.