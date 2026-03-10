Britische Pfund - Euro

1,1555
 EUR
0,0004
0,03 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
EUR/GBP
>
10.03.2026 11:51:30

French Trade Deficit Narrows Sharply

(RTTNews) - France's trade deficit narrowed sharply in January largely due to a notable fall in imports, data from the customs office revealed on Tuesday.

Exports posted a monthly growth of 0.7 percent in January. At the same time, imports declined 3.6 percent from December.

The trade deficit narrowed to EUR 1.84 billion from EUR 4.29 billion in December. In the same period last year, the deficit totaled EUR 6.75 billion.

On a yearly basis, exports advanced 4.0 percent in January, while imports edged down 0.1 percent, data showed.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:43 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: US-Börsen mit leichtem Plus -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen