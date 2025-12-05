Britische Pfund - Euro

1,1449
 EUR
0,0005
0,04 %
EUR - GBP
05.12.2025 13:05:13

French Trade Gap Narrows In October

(RTTNews) - France's foreign trade deficit decreased in October as imports fell faster than exports, data from the customs office showed on Friday.

The trade deficit dropped to EUR 3.9 billion in October from EUR 6.4 billion in the previous month. The expected shortfall was EUR 6.8 billion.

In the same month last year, the deficit was EUR 7.5 billion.

Exports posted a monthly decrease of 4.6 percent in October, and imports showed a comparatively slower decline of 0.5 percent.

Year-on-year, exports and imports rose by 6.3 percent and 0.6 percent, respectively.

07:38 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:17 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
