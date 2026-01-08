Britische Pfund - Euro

1,1530
 EUR
0,0004
0,04 %
EUR - GBP
08.01.2026 09:22:48

German Factory Orders Rise Most In 11 Months

(RTTNews) - Germany's factory orders increased unexpectedly in November and at the quickest pace in almost a year, data released by Destatis showed on Thursday.

Factory orders climbed 5.6 percent on a monthly basis, following a revised 1.6 percent increase in October. This was in contrast to the anticipated decrease of 1.0 percent.

Moreover, this was the fastest growth since December 2024, when orders rose 5.8 percent.

Excluding large orders, new orders were 0.7 percent higher than in the previous month.

The positive development in November was attributable to significant increases in the manufacture of metal products by 25.3 percent and in other vehicle construction with an expansion of 12.3 percent, the agency revealed.

New orders for capital goods grew 7.9 percent, and demand for consumer goods rose markedly by 8.2 percent. Data showed that orders for intermediate goods rose 1.0 percent.

Foreign orders advanced 4.9 percent in November. Orders from within the Eurozone surged 8.2 percent, and those from outside the Eurozone increased 2.9 percent. Domestic orders grew 6.5 percent.

On an annual basis, factory orders logged a double-digit growth of 10.5 percent, reversing a decrease of 0.7 percent in October.

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Dow etwas stärker -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
