Britische Pfund - Euro

1,1342
 EUR
-0,0029
-0,25 %
EUR - GBP
31.10.2025 13:01:31

German Retail Sales Recover In September

(RTTNews) - Germany's retail sales recovered in September on higher food turnover, official data showed on Friday.

Retail sales increased 0.2 percent on a monthly basis, reversing a 0.5 percent drop in August, Destatis said. Growth in sales came in line with expectations.

Year-on-year, retail sales growth eased to 0.2 percent from 1.4 percent a month ago. Sales in the food sector gained 0.3 percent from a month ago, while non-food sales dropped 0.6 percent in September. Online and mail-order sales increased 0.4 percent.

In nominal terms, retail sales rose 0.1 percent month-on-month and grew 1.7 percent from a year ago in September.

13:46 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:07 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12:16 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
11:22 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
