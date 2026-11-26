(RTTNews) - Hungary's unemployment rate decreased in the August-October period, data from the Hungarian Central Statistical Office showed on Thursday.

The unemployment rate stood at 4.4 percent in August-October, down from 4.7 percent in the July-September period. In the corresponding period last year, the jobless rate was 4.6 percent.

The number of unemployed people decreased to 216,700 in the August-October period from 229,900 in the previous three months.

Data showed that the employment rate rose to 66.0 percent from 65.8 percent.

During October, the unemployment rate was 4.4 percent versus 4.6 percent in September.