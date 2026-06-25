25.06.2026 08:45:41

Hungary Unemployment Rate Falls To 4.3%

(RTTNews) - Hungary's unemployment rate decreased in the March to May period, data from the Hungarian Central Statistical Office showed on Thursday.

The unemployment rate stood at 4.3 percent in March-May, down from 4.5 percent in the February to April period. In the corresponding period last year, the jobless rate was also 4.3 percent.

The number of unemployed people decreased to 208,000 in the March-May period from 218,500 in the previous three months.

Meanwhile, the employment rate rose to 65.2 percent from 64.9 percent.

During May, the unemployment rate was 4.3 percent versus 4.5 percent in April.

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