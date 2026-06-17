Hungary Wage Growth Eases To 9.0% In April

(RTTNews) - Hungary's average gross earnings growth eased to the lowest level in four months, figures from the Hungarian Central Statistical Office showed on Wednesday.

Average gross earnings grew 9.0 percent annually in April, slower than the 9.2 percent growth in March.

The average gross earnings were HUF 772,165 in April compared to HUF 779,752 in the previous month.

Net earnings increased by 11.2 percent, and real earnings were 8.9 percent higher than a year earlier.

Median gross earnings were HUF 616,700, and median net earnings were HUF 436,400, surpassing the value for the same period of the previous year by 9.1 percent and 11.1 percent, respectively.