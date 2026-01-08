Britische Pfund - Isländische Krone

169,6361
 ISK
-0,0206
-0,01 %
<
08.01.2026 15:34:34

Iceland Trade Gap Narrows In December

(RTTNews) - Iceland's foreign trade deficit decreased in December from a year ago amid both exports and imports falling at equal rates, preliminary figures from Statistics Iceland showed on Thursday.

The trade gap narrowed to ISK 40.8 billion in December from ISK 45.9 billion in the corresponding month last year. In November, the deficit was ISK 32.4 billion.

Both the value of exports and imports plunged 12.0 percent from last year.

Exports of manufacturing products slumped 25.0 percent, and imports of capital goods, except transport, tumbled by 55.0 percent.

19:16 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
