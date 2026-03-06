Britische Pfund - Isländische Krone

167,5364
 ISK
1,1390
0,68 %
06.03.2026 13:54:21

Iceland Trade Gap Narrows In February

(RTTNews) - Iceland's foreign trade deficit decreased sharply in February from a year ago as exports rose amid slump in imports, preliminary figures from Statistics Iceland showed on Friday.

The trade gap narrowed to ISK 9.9 billion in February from ISK 59.5 billion in the corresponding month last year. In January, the deficit was only ISK 2.8 million.

The value of exports climbed 2.0 percent from last year, while imports plunged by 35.0 percent. Exports of marine products grew 13.0 percent, and imports of capital goods tumbled by 66.0 percent.

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

