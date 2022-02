Indiens Zentralbank verschiebt Zinssitzung nach Tod von Bollywood-Ikone

Mumbai (Reuters) - Nach dem Tod der Bollywood-Ikone Lata Mangeshkar hat die indische Zentralbank die Sitzung ihres Zinskomitees verschoben.

Das dreitägige Treffen werde nun am Dienstag statt wie zunächst geplant am Montag beginnen, teilte die Reserve Bank of India (RBI) am Sonntag mit. Die Zinsentscheidung wird nun am Donnerstag statt am Mittwoch erwartet. Die Notenbank mit Sitz in Mumbai verwies auf den Trauertag, den der Bundesstaat Maharashtra für Montag zu Ehren von Mangeshkar ausgerufen hatte. Die als "die Nachtigall" bekannte Sängerin war am Sonntag im Alter von 92 Jahren nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. In ihrer 73-jährigen Karriere sang sie geschätzte 15.000 Lieder in 36 Sprachen.