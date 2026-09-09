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10.09.2026 00:03:37
Indonesia Retail Sales Data Due On Thursday
(RTTNews) - Indonesia will on Thursday release July figures for retail sales, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In June, sales were down 3.0 percent on year.
Thailand will see August results for its consumer confidence index; in July, the index score was 51.8.
Australia will see September's inflation forecast from the Melbourne Institute; in August, inflation was seen higher by 4.9 percent.
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