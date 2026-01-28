Britische Pfund - Euro

1,1541
 EUR
-0,0004
-0,04 %
28.01.2026 13:07:26

Irish Retail Sales Fall 0.1% In December

(RTTNews) - Ireland's retail sales decreased for the first time in nine months in December, though marginally, preliminary data from the Central Statistics Office showed on Wednesday.

The volume of retail sales dropped 0.1 percent year-on-year in December, reversing a 2.1 percent increase in the previous month.

Retail sales of food, beverages, and tobacco in specialized stores contracted 3.3 percent annually in December, and those of non-food products decreased 1.4 percent. Sales of automotive fuel dropped 0.3 percent, while motor trades advanced sharply by 7.8 percent.

On a monthly basis, retail sales dropped 0.4 percent in December, in contrast to a 0.3 percent increase in November.

Data showed that the sales value grew 1.5 percent annually, while they declined by 0.2 percent monthly in December.

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
