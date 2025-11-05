|
05.11.2025 12:53:09
Irish Unemployment Rate Falls To 5.0%
(RTTNews) - Ireland's jobless rate decreased slightly in October, preliminary data from the Central Statistics Office showed on Wednesday.
The seasonally adjusted unemployment rate came in at 5.0 percent in October, down from 5.1 percent in September, which was the highest rate since December 2021.
In the corresponding month last year, the jobless rate was 4.2 percent.
The seasonally adjusted number of unemployed fell to 147,400 in October from 149,100 in September. A year ago, it was 120,600.
The youth unemployment rate, which applies to the 15-24 age group, rose marginally to 13.4 percent from 13.3 percent.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.