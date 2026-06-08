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08.06.2026 02:14:49
Japan Gross Domestic Product Expands 0.5% In Q1
(RTTNews) - Japan's gross domestic product expanded a seasonally adjusted 0.5 percent on quarter in the first quarter of 2026, the Cabinet Office said on Monday - in line with expectations and steady from the previous three months.
On an annualized basis, GDP was up 1.8 percent - missing forecasts for 2.1 percent, which would have been unchanged.
Capital spending was down 0.7 percent on quarter, missing expectations for a gain of 0.3 percent, which also would have been unchanged.
External demand was unchanged at 0.3 percent, as was private consumption.
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