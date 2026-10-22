Britische Pfund - Australischer Dollar

1,9021
 AUD
-0,0073
-0,38 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
23.10.2026 01:37:01

Japan Inflation Climbs 2.1% On Year In September

(RTTNews) - Overall consumer prices in Japan were up 2.1 percent on year in September, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday - in line with expectations and up from 1.9 percent in August.

On a monthly basis, inflation was flat after rising 0.1 percent in August.

Core CPI also was up 2.1 percent on year, matching forecasts and up from 1.7 percent in the previous month.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:37 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:33 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen