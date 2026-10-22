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23.10.2026 01:37:01
Japan Inflation Climbs 2.1% On Year In September
(RTTNews) - Overall consumer prices in Japan were up 2.1 percent on year in September, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday - in line with expectations and up from 1.9 percent in August.
On a monthly basis, inflation was flat after rising 0.1 percent in August.
Core CPI also was up 2.1 percent on year, matching forecasts and up from 1.7 percent in the previous month.
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