Britische Pfund - Japanischer Yen

213,8581
 JPY
1,2169
0,57 %
JPY - GBP
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
Nachrichten
Nachrichten
Tools
Währungsrechner
Invertiert
JPY/GBP
23.01.2026 01:17:27

Japan Inflation Slips 0.1% In December

(RTTNews) - Consumer prices were down a seasonally adjusted 0.1 percent on month in December, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday.

That missed forecasts for a flat reading following the downwardly revised 0.3 percent increase in November (originally 0.4 percent).

On a yearly basis, consumer prices were up 2.1 percent versus expectations for a gain of 2.3 percent and down from 2.9 percent in the previous month.

Core CPI was up an annual 2.4 percent - in line with expectations and down from 3.0 percent a month earlier.

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

