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02.10.2026 01:37:51

Japan Jobless Rate Climbs To 2.5%

(RTTNews) - The unemployment rate in Japan came in at a seasonally adjusted 2.5 percent in August, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday.

That was above expectations for 2.4 percent, which would have been unchanged from the July reading.

The jobs-to-applicant ratio was 1.18 - unchanged and matching forecasts.

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegte sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
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