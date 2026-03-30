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31.03.2026 01:47:50
Japan Jobless Rate Eases To 2.6% In February
(RTTNews) - The unemployment rate in Japan came in at a seasonally adjusted 2.6 percent in February, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Tuesday.
That was below expectations for 2.7 percent, which would have been unchanged from the January reading.
The jobs/applicant ratio was 1.19 - beating forecasts for 1.18, which again would have been unchanged.
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