Britische Pfund - Japanischer Yen

212,0102
 JPY
1,0595
0,50 %
JPY - GBP
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
Nachrichten
Nachrichten
Tools
Währungsrechner
Invertiert
JPY/GBP
09.03.2026 07:54:59

Japan Leading Index Climbs To 41-month High

(RTTNews) - Japan's leading index increased less-than-expected in January to the highest level in nearly three-and-a-half years, preliminary data from the Cabinet Office showed Monday.

The leading index, which measures future economic activity, rose to 112.4 in January from 110.3 in December. Economists had expected the index to rise to 113.2.

Moreover, the figure was the highest reading since August 2022, when it was 114.0.

Similarly, the coincident index rose to an 11-month high of 116.8 in January from 114.3 a month ago. The coincident index measures the current economic situation.

Meanwhile, the lagging indicator dropped to 110.3 in January from 111.1 in the prior month.

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
