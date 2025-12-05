Britische Pfund - Japanischer Yen

206,9145
 JPY
0,2985
0,14 %
JPY - GBP
05.12.2025 07:27:30

Japan Leading Index Rises To 17-month High

(RTTNews) - Japan's leading index improved further in October to the highest level in nearly one-and-a-half years, preliminary data from the Cabinet Office showed Friday.

The leading index, which measures future economic activity, rose to 110.0 in October from 108.2 in September. Moreover, this was the highest score since May 2024, when it was 111.1.

The coincident index also improved to a four-month high of 115.4 in October from 114.9 a month ago. The coincident index measures the current economic situation.

The lagging indicator also increased to 112.6 in October from 112.3 in the prior month.

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

