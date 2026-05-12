|
12.05.2026 08:48:21
Japan Leading Index Rises To 47-month High
(RTTNews) - Japan's leading index improved further in March to the highest level in nearly four years, preliminary data from the Cabinet Office showed on Tuesday.
The leading index, which measures future economic activity, rose to 114.5 in March from 113.2 in January. Moreover, a similar reading was last seen in April 2022. The expected score was 114.6.
The coincident index that measures the current economic situation also climbed to 116.5 in March from 116.2 a month ago. Similarly, the lagging indicator improved to 113.4 from 112.9.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street geht es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.