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12.08.2026 01:55:59
Japan M2 Money Stock Climbs Annual 2.2% In July
(RTTNews) - The M2 money stock in Japan was up 2.2 percent on year in July, the Bank of Japan said on Wednesday - coming in at 1,297.0 trillion yen.
That was unchanged from the June reading, although it was above forecasts for an increase of 2.1 percent.
The M3 was up 1.4 percent on year at 1,637.2 trillion yen - easing from 1.5 percent in the previous month.
The L money stock jumped 4.4 percent to 2,338.4 trillion yen, slowing from 4.5 percent a month earlier.
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