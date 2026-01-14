Britische Pfund - Japanischer Yen

213,6560
 JPY
0,7791
0,37 %
JPY - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/GBP
>
14.01.2026 01:50:11

Japan M2 Money Stock Rises 1.7% On Year In December

(RTTNews) - The M2 money stock in Japan was up 1.7 percent on year in December, the Bank of Japan said on Wednesday - coming in at 1,278.6 trillion yen.

That was shy of expectations for an increase of 1.9 percent but steady from the November reading following a downward revision from 1.8 percent.

The M3 money stock was up 1.1 percent on year at 1,627.1 trillion yen, while L money added 2.1 percent to 2m240.9 trillion yen.

M2 was up 1.7 percent on year for the fourth quarter of last year, and up 1.2 percent for all of 2025.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: US-Börsen zum Handelsende rot -- ATX nach neuen Allzeithochs letztlich tiefer -- DAX schließt nach Rekord stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigte sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen