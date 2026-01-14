Japan M2 Money Stock Rises 1.7% On Year In December

(RTTNews) - The M2 money stock in Japan was up 1.7 percent on year in December, the Bank of Japan said on Wednesday - coming in at 1,278.6 trillion yen.

That was shy of expectations for an increase of 1.9 percent but steady from the November reading following a downward revision from 1.8 percent.

The M3 money stock was up 1.1 percent on year at 1,627.1 trillion yen, while L money added 2.1 percent to 2m240.9 trillion yen.

M2 was up 1.7 percent on year for the fourth quarter of last year, and up 1.2 percent for all of 2025.