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14.10.2026 02:29:44
Japan M2 Money Stock Rises 2.0% In September
(RTTNews) - The M2 money stock in Japan was up 2.0 percent on year in September, the Bank of Japan said on Wednesday - coming in at 1,295.6 trillion yen.
That was unchanged from the August reading, although it missed expectations for an increase of 2.1 percent.
The M3 money stock was up an annual 1.2 percent at 1,638.3 trillion yen, while M1 slipped 0.2 percent to 1,081.9 trillion yen.
L money was up 4.3 percent to 2,344.3 trillion yen, easing from 4.4 percent a month earlier.
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