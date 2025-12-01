Britische Pfund - Japanischer Yen

205,4060
 JPY
-1,1481
-0,56 %
JPY - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/GBP
>
02.12.2025 00:56:17

Japan Monetary Base Sinks Annual 8.5% In November

(RTTNews) - The monetary base in Japan was down 8.5 percent on year in November, the Bank of Japan said on Tuesday - coming in at 612.686 trillion yen.

That was in line with expectations following the upwardly revised 7.8 percent contraction in October (originally -7.9 percent).

Banknotes in circulation was down 2.5 percent on year, while coins in circulation slipped an annual 1.4 percent.

Current account balances slumped 9.9 percent on year, including an 8.0 percent drop in reserve balances.

The adjusted monetary base was down 7.1 percent on year at 614.655 trillion yen.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen