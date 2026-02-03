Britische Pfund - Japanischer Yen

212,6122
 JPY
0,0087
0,00 %
JPY - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/GBP
>
03.02.2026 01:04:42

Japan Monetary Base Slumps 9.5% In January

(RTTNews) - The monetary base in Japan was down 9.5 percent on year in January, the Bank of Japan said on Tuesday - coming in at 589.403 trillion yen.

That beat expectations for a decline of 10.2 percent following the upwardly revised 9.7 percent drop in December (originally -9.8 percent).

Banknotes in circulation dropped 2.8 percent on year, while coins in circulation fell 1.3 percent. Current account balances tumbled 11.1 percent, including a 9.7 percent drop in reserve balances.

The adjusted monetary base fell 9.0 percent on year to 598.209 trillion yen.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen