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19.11.2026 01:00:46
Japan Or Machinery Orders Sink 0.3% In September
(RTTNews) - The value of core machinery orders in Japan was down a seasonally adjusted 0.3 percent on month in September, the Cabinet Office said on Thursday - coming in at 1,066.2 billion yen.
That was shy of expectations for an increase of 1.3 percent following the 5.2 percent gain in August.
On a yearly basis, orders rose 13.4 percent - again missing expectations for 13/7 percent and down from 18.6 percent in the previous month.
For the third quarter of 2026, orders were up 1.2 percent on quarter and 14.1 percent on year at 3,152.8 billion yen.
For the fourth quarter of 2026, orders re forecast to rise 4.3 percent on quarter and 13.9 percent on year to 3,287.0 billion yen.
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