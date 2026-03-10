|
10.03.2026 23:00:04
Japan Producer Price Data Due On Wednesday
(RTTNews) - Japan will on Wednesday release February figures for producer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
Producer prices are expected to rise 0.1 percent on month and 2.2 percent on year, moderating from 0.2 percent on month and 2.3 percent on year in January.
Malaysia will see January data for unemployment; in December, the jobless rate was 2.9 percent.
