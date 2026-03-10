10.03.2026 23:00:04

Japan Producer Price Data Due On Wednesday

(RTTNews) - Japan will on Wednesday release February figures for producer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

Producer prices are expected to rise 0.1 percent on month and 2.2 percent on year, moderating from 0.2 percent on month and 2.3 percent on year in January.

Malaysia will see January data for unemployment; in December, the jobless rate was 2.9 percent.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- US-Handel endet kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigte sich wenig verändert. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen