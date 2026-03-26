26.03.2026 01:44:44
Japan Producer Prices Climb 2.7% On Year In February
(RTTNews) - Producer prices in Japan were up 2.7 percent on year in February, the Bank of Japan said on Thursday - following two straight months at 2.6 percent.
On a monthly basis, producer prices were up 0.2 percent after sinking 0.5 percent in January.
Prices excluding international transportation were likewise up 0.2 percent on month and 2.7 percent on year.
