Britische Pfund - Japanischer Yen

210,2801
 JPY
1,6369
0,78 %
JPY - GBP
25.02.2026 00:53:45

Japan Producer Prices Hold Steady At 2.6% On Year In January

(RTTNews) - Producer prices in Japan were up 2.6 percent on year in January, the Bank of Japan said on Wednesday.

That was in line with expectations and unchanged from the December reading.

On a monthly basis, producer prices slipped 0.5 percent following the flat reading in the previous month.

Excluding international transportation, producer prices also were down 0.5 percent on month and up 2.6 percent on year.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Wall Street schlussendlich sehr stark -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befanden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

