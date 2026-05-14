|
15.05.2026 01:56:42
Japan Producer Prices Jump 2.3% In April
(RTTNews) - Producer prices in Japan were up 2.3 percent on month in April, the Bank of Japan said on Friday.
That was far higher than forecasts for an increase of 0.7 percent and up sharply from the upwardly revised 1.0 percent gain in March (originally 0.8 percent).
On an annual basis, producer prices spiked 4.9 percent - again exceeding expectations for a gain of 3.0 percent and up from the upwardly revised 2.9 percent increase in the previous month (originally 2.6 percent).
Import prices were up 4.9 percent on month and 7.9 percent in year, the bank said, while export prices jumped 3.3 percent on month and 9.6 percent on year.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.