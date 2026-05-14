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15.05.2026 01:56:42

Japan Producer Prices Jump 2.3% In April

(RTTNews) - Producer prices in Japan were up 2.3 percent on month in April, the Bank of Japan said on Friday.

That was far higher than forecasts for an increase of 0.7 percent and up sharply from the upwardly revised 1.0 percent gain in March (originally 0.8 percent).

On an annual basis, producer prices spiked 4.9 percent - again exceeding expectations for a gain of 3.0 percent and up from the upwardly revised 2.9 percent increase in the previous month (originally 2.6 percent).

Import prices were up 4.9 percent on month and 7.9 percent in year, the bank said, while export prices jumped 3.3 percent on month and 9.6 percent on year.

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