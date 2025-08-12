Britische Pfund - Japanischer Yen

199,6152
 JPY
0,6588
0,33 %
JPY - GBP
13.08.2025 01:57:34

Japan Producer Prices Rise 0.2% In July

(RTTNews) - Producer prices in Japan were up 0.2 percent on month in July, the Bank of Japan said on Wednesday.

That was in line with expectations following the upwardly revised 0.1 percent contraction in June (originally -0.2 percent).

On a yearly basis, producer prices rose 2.6 percent - exceeding forecasts for 2.5 percent and down from 2.9 percent in the previous month.

Export prices were up 0.3 percent on month and down 1.1 percent on year, the bank said, while import prices rose 1.1 percent on month and slumped 5.1 percent on year.

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Nach US-Inflationsdaten: Dow schließt stärker -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX letztlich etwas leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt pendelte am Dienstag um die Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen unbeständig. Die US-Börsen notierten in Grün. Die asiatische Börsen legten am Dienstag zu.
