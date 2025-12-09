Britische Pfund - Japanischer Yen

208,5724
 JPY
0,8617
0,41 %
JPY - GBP
10.12.2025 00:56:41

Japan Producer Prices Rise 0.3% In November

(RTTNews) - Producer prices in Japan were up 0.3 percent on month in November, the Bank of Japan said on Monday.

That was in line with expectations and down from the upwardly revised 0.5 percent in October (originally 0.4 percent).

On a yearly basis, producer prices were up 2.7 percent - matching expectations and unchanged from the previous month.

Export prices were up 1.1 percent on month and 1.2 percent on year, the bank said, while import prices rose 0.7 percent on month but sank 2.7 percent on year.

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
