|
27.05.2026 01:56:28
Japan Producer Prices Rise 3.0% On Year In April
(RTTNews) - Producer prices in Japan were up 3.0 percent on year in April, the Bank of Japan said on Wednesday - beneath expectations for 3.3 percent, which would have been unchanged from the March reading.
On a monthly basis, producer prices were up 0.5 percent - slowing from 1.3 percent in the previous month.
Excluding international transportation, producer prices were up 2.5 percent on year and 0.5 percent on month.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street letztlich uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.