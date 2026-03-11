Britische Pfund - Japanischer Yen

212,1588
 JPY
0,1661
0,08 %
JPY - GBP
11.03.2026 01:16:18

Japan Producer Prices Slip 0.1% In February

(RTTNews) - Producer prices in Japan were down 0.1 percent on month in February, the Bank of Japan said on Wednesday

That missed forecasts for an increase of 0.1 percent and down from 0.2 percent in January.

On a yearly basis, producer prices were up 2.0 percent - again missing forecasts for 2.2 percent and down from 2.3 percent in the previous month.

Export prices were up 1.5 percent on month and 5.9 percent on year, the bank said, while import prices rose 0.9 percent on month and 0.6 percent on year.

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- US-Handel endet kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigte sich wenig verändert. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
