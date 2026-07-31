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31.07.2026 03:13:44

Japan Retail Sales Add 0.5% On Year In June

(RTTNews) - The value of retail sales in Japan was up 0.5 percent on year in June, the Ministry of Economy, Trade and Industry said on Friday - coming in at 13.019 trillion yen..

That missed expectations for an increase of 3.1 percent and was down from the downwardly revised 5.0 percent gain in May (originally 5.3 percent).

Sales from large retailers slumped 4.1 percent on month and 1.0 percent on year after rising 1.7 percent on month and 5.0 percent on year in May.

Wholesale sales were up 9.6 percent at 42.806 trillion yen.

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