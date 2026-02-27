Britische Pfund - Japanischer Yen

210,4429
 JPY
-1,5268
-0,72 %
JPY - GBP
27.02.2026 01:24:11

Japan Retail Sales Jump 1.8% On Year In January

(RTTNews) - The value of retail sales spiked 1.8 percent on year in January, the Ministry of Economy, Trade and Industry said on Friday - coming in at 12.954 trillion yen.

That beat expectations for an increase of 0.1 percent following the 0.9 percent decline in December.

On a seasonally adjusted monthly basis, retail sales jumped 4.1 percent.

Large scale retail sales rose 4.1 percent on month and 3.0 percent on year after slipping 2.0 percent on month and rising 1.0 percent on year in December.

Commercial sales were up 5.0 percent on month and 1.3 percent on year at 50.287 trillion yen. Wholesale sales jumped 6.2 percent on month and 1.1 percent on year at 37.333 trillion yen.

25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.
