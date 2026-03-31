|
31.03.2026 04:00:07
Japan Retail Sales Slip 0.2% In February
(RTTNews) - The value of retail sales in Japan was down 0.2 percent on month in February, the Ministry of Economy, Trade and Industry said on Tuesday - coming in at 12.155 trillion yen.
That missed forecasts for an increase of 0.9 percent following the 1.8 percent jump in January.
On a yearly basis, sales were down 2.0 percent after climbing 3.0 percent in the previous month.
Commercial sales rose 0.9 percent on month but fell 1.0 percent on year at 50.308 trillion yen, while wholesale sales gained 1.3 percent on month and lost 1.2 percent on year at 38.152 trillion yen.
Sales from large retailers were down 2.0 percent on month and up 3.0 percent on year.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg im Blick: ATX und DAX schließen fester -- Wall Street schlussendlich uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Montag zuletzt stärker. Die US-Börsen bewegten sich auf unterschiedlichen Seiten der Nulllinie. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart vorwiegend auf tieferem Niveau.