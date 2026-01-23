Zinsentscheid 23.01.2026 07:25:40

Japans Notenbank verändert Leitzins nicht

Japans Zentralbank hat die Zinsen am Freitag unverändert gelassen. Der Leitzins liegt weiterhin bei 0,75 Prozent.

Die Bank of Japan (BoJ) hatte die Zinsen im Dezember auf dieses Niveau - den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten - angehoben. Die Entscheidung vom Freitag, die Füße stillzuhalten, war von Märkten und Ökonomen gleichermaßen erwartet worden.

Die erste Sitzung Notenbank in diesem Jahr fand vor dem dramatischen Hintergrund von Turbulenzen am Anleihemarkt, Sorgen um die Regierungspolitik und einem volatilen Yen statt.

Auch Signale der BOJ selbst deuteten in diese Richtung: Gouverneur Kazuo Ueda erklärte, die Bank sei entschlossen, die Straffung fortzusetzen, sofern die wirtschaftlichen Bedingungen und die Preisentwicklung dies zuließen.

In ihrem vierteljährlichen Ausblick hielt die Zentralbank an der Einschätzung fest, dass die zugrunde liegende Inflation - die volatile und vorübergehende Faktoren ausklammert - in naher Zukunft ihr Ziel von 2 Prozent erreichen wird.

Der geldpolitische Rat der Bank erwartet, dass die Verbraucherinflation (ohne frische Lebensmittel) im Fiskaljahr bis März 2026 bei 2,7 Prozent liegen wird. Für das Jahr bis März 2027 wird ein Anstieg der Kernverbraucherpreise um 1,9 Prozent und für das folgende Jahr um 2,0 Prozent prognostiziert.

Den kurzfristigen Ausblick für die japanische Wirtschaft hob die BoJ leicht an. Für das laufende Fiskaljahr wird nun ein Wachstum von 0,9 Prozent veranschlagt, verglichen mit der zuvor prognostizierten Expansion von 0,7 Prozent. Für das Jahr bis März 2027 wird ein Wachstum von 1,0 Prozent und für das folgende Jahr von 0,8 Prozent vorhergesagt.

Von Megumi Fujikawa

DOW JONES

