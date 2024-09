Kazimir: EZB sollte Zinsen erst im Dezember wieder senken

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir im Oktober eine Zinspause einlegen. "Es ist nahezu sicher, dass wir bis Dezember warten müssen, um ein klareres Bild zu erhalten, bevor wir unseren nächsten Schritt machen", schrieb der Kazimir in einem auf der Website der slowakischen Zentralbank veröffentlichen Beitrag. Um eine weitere Zinssenkung bereits im Oktober in Erwägung zu ziehen, bräuchte es nach seinem Geschmack bezüglich des Ausblicks eine deutliche Veränderung und ein starkes Signal. "Tatsache ist jedoch, dass nur sehr wenige neue Informationen in der Pipeline sind", schrieb er.

Sollte die tatsächliche Entwicklung in den kommenden Quartalen anders als von den Stabsprojektionen unterstellt verlaufen, würde es die EZB bereuen, voreilig gehandelt zu haben. "Die Inflation, insbesondere im Dienstleistungssektor, ist nach wie vor hartnäckig. Unsere Prognosen gehen von einer deutlichen Verlangsamung im nächsten Jahr aus, aber diese Verlangsamung wird möglicherweise nicht eintreten", warnte Kazimir.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2024 06:30 ET (10:30 GMT)