Knot (EZB) - Inflationsbekämpfung hat für Notenbank Vorrang vor Wachstum

Frankfurt (Reuters) - Die EZB muss aus Sicht des niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot bei der Bekämpfung der ausufernden Inflation ein Bremsen der Konjunktur in Kauf nehmen.

"Wir erwarten, dass die Inflation in den kommenden Monaten weiter steigen wird. Das heißt, dass wir nur ein Problem auf unserem Tisch haben: die Inflation," sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag dem niederländischen Radiosender BNR. Und das werde bedeuten, dass die EZB das Wirtschaftswachstum ein wenig verlangsamen müsse, um die Teuerung zu verringern.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Donnerstag im Kampf gegen die ausufernde Inflation in einem außergewöhnlichen Jumbo-Schritt die Schlüsselzinsen um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Der Leitzins im Euro-Raum liegt damit künftig bei 1,25 Prozent. Dies war die bislang stärkste Zinserhöhung seit Einführung des Euro-Bargelds 2002. EZB-Chefin Christine Lagarde stellte weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Dabei machte sie auch klar, dass der Erhöhungskurs der Notenbank auch die Nachfrage dämpfen werde.

