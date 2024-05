Knot: EZB sollte vierteljährlich über Zinsen entscheiden

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sollte über seine Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot nur alle drei Monate entscheiden. Knot sagte in einer Barclays/CEPR-Konferenz, dann lägen die aktuellen Projektionen des volkswirtschaftlichen Stabs vor und auch die entsprechenden Daten zur Lohnentwicklung. Das werde als nächstes im Juni der Fall sein.

Knot zufolge könnte die EZB - auf Basis der im März veröffentlichten Stabsprojektionen ihre Zinsen in diesem Jahr drei bis vier Mal senken, was auch in etwa den Markterwartungen entspreche. Allerdings beruhe dieser Pfad auf den Inflationsprognosen vom März sowie der Annahme eines schwächeren Lohnwachstums, einer Erholung der Produktivität und einer Absorption höherer Lohnstückkosten durch die Unternehmensgewinne.

"Unglücklicherweise hat sich das Lohnwachstum bisher nicht verlangsamt und dürfte in diesem Jahr auch noch erhöht bleiben", sagte der Gouverneur der niederländischen Zentralbank. Auch die Produktivität habe sich noch nicht erholt.

